Проросійські бойовики сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

6 липня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, 120 і 82 мм міномети, а також гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Новгородського, противник спершу застосував проти наших захисників артилерійські системи калібру 122 мм, а пізніше - 120 мм міномети. На підступах до населених пунктів Зайцеве та Південне ворог також використав міномети 120-го калібру, а неподалік Хутора Вільний - гранатомети різних систем і кулемети.

По укріпленнях неподалік Верхньоторецького, що в районі відповідальності угруповання "Схід", агресор відкривав вогонь зі 120 мм міномети, а біля Старогнатівки - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

За минулу добу внаслідок обстрілів противника один український воїн отримав бойове травмування.

Від початку поточної доби збройні формування Росії тричі порушили режим припинення вогню.

Нагадаємо, віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков зазначив, що Україна вивчає можливість запрошення миротворців ОБСЄ на окуповані Росією території Донбасу