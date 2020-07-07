У Дніпрі горів сухостій на території 3 гектарів

Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу через майже годину.

У понеділок вдень, 6 липня, сталося загорання сухостою поблизу садового товариства в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпро. Вогонь поширився на територію 3 гектарів. Про це повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

На місце пожежі вирушили 9 осіб зі складу відомства і дві одиниці техніки.

"Вогнем знищено сухостій на площі 3 га. Пожежу локалізовано о 17:36 і ліквідовано о 18:25", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про збільшення штрафу з 8,5 тис. до 153 тис. гривень за знищення або пошкодження рослинності вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом.

Випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок, рослинності або її залишків та опалого листя тягне за собою штраф у розмірі 6,1 тис. гривень, ті ж дії на території об'єктів природно-заповідного фонду - 12,2 тис. гривень.