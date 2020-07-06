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Греція дозволила в'їзд студентці, яка прилетіла в Афіни з українськими туристами

Для неї було зроблено виняток. 

Греція дозволила в'їзд студентці, яка прилетіла в Афіни з українськими туристами
Аэропорт в Афинах
Фото: EPA/UPG

Греція дозволила в'їзд на свою територію українці з-поміж тих 17 наших співвітчизників-туристів, яких затримали в Афінах 4 липня.

Про це "Укрінформу" повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

"Зусиллями консула та адвоката було отримано згоду грецької влади на пропуск у порядку виключення однієї з наших громадянок на територію Греції. Для зазначеної особи було зроблено виняток як для студентки", - розказав дипломат.

Нагадаємо, що у Греції через обмеження, введені внаслідок пандемії коронавірусу, не пропустили групу з 17 українських громадян.

Станом на ранок 6 липня громадяни перебувають на території поліцейського відділку аеропорту Афін й очікують повернення в Україну. За інформацією українського посольства в Греції, повернення на батьківщину заплановано на вівторок, 7 липня.

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