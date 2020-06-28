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Зеленский в День Конституции призвал украинцев не соревноваться в сообразительности, как обойти закон

"Давайте помнить об этом каждый раз, когда мы заходим в метро без маски".

Зеленский в День Конституции призвал украинцев не соревноваться в сообразительности, как обойти закон
Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции и призвал "уважать закон, а не соревноваться в сообразительности, как можно его обойти".

Глава государства записал видеообращение в Херсонской области, где накануне находился с рабочей поездкой.

"Что для меня беречь Украину? Ответ прост - это беречь каждого украинца. И именно конституционные права гражданина являются подсказкой, как это делать. Мы должны научиться уважать права друг друга. Понимать, что круг твоих прав не может посягать на права другого человека. Уважать закон, а не соревноваться в сообразительности, как можно его обойти", - сказал президент.

"Давайте помнить об этом каждый раз, когда мы заходим в метро без маски, включаем ночью музыку, поджигаем траву, рубим собственный лес или едем перегруженной фурой", - уточнил Зеленский.

Президент призвал украинцев пообещать себе, что "передадим следующему поколению новую страну".

В воскресенье утром Зеленский также возложил цветы к памятнику создателя первой украинской Конституции Пилипа Орлика в Киеве.

Фото: president.gov.ua

Напомним, 28 июня 1996 года Верховная Рада приняла первую Конституцию независимого украинского государства. Депутаты работали над проектом, оставаясь в сессионном зале всю ночь с 27 на 28 июня. День Конституции Украины является государственным праздником и нерабочим днем.

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