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Саакашвили заявил, что в Украине "нет государства"

"В Украине существует куча чиновников… А где государство? Государства просто нет".

Саакашвили заявил, что в Украине "нет государства"
Фото: facebook/Oleksandr Kosariev

Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили считает, что в Украине "нет государства". Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Украина 24" 26 июня.

"В Украине нет государства. В Украине есть чиновники, которые [действуют] именем несуществующего государства. Потому что государство – это то, которое для всех, которое обеспечивает справедливость для всех, которое защищает всех. Где такое в Украине существует? В Украине существует куча чиновников, у каждой группы этих чиновников есть свой начальник", – сказал он.

По его словам, качество жизни в Украине определяется принадлежностью к определенной группе.

"Человек рождается с чипом на ухе: я представитель той группы, этой группы. Ходит человек, ноги, руки, с двумя глазами, нормально разговаривает, а на ухе чип, мол, я представляю эту конкретную группу. Как будто люди рождаются с этим. А где государство? Государства просто нет", – высказался политик.

Ранее Саакашвили заявил, что Украину "нужно вытаскивать из болота". А по его мнению, сделать это может только Зеленский. 

Напомним, 7 мая Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. После окончания второй каденции он покинул страну. В Грузии против него открыты уголовные дела, в частности, его заочно приговорили к 6 годам тюрьмы.

В 2015–2016 годах политик возглавлял Одесскую облгосадминистрацию.

В 2017 году президент Порошенко прекратил украинское гражданство Саакашвили из-за указания ложных данных в анкете, однако в 2019 президент Зеленский своим указом его вернул.

В Украине Саакашвили вменяли получение денег от беглого олигарха Сергея Курченко (ч.2 ст. 256 Уголовного кодекса, содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности). Расследование было приостановлено, поскольку Саакашвили после выдворения из Украины проживал в Нидерландах и Генеральная прокуратура направляла туда запрос о предоставлении международно-правовой помощи.

После возвращения в Украину прокуратура не стала возобновлять дело против Саакашвили.

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