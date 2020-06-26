Украина готова подписать контракт о начале строительства патрульных катеров с французской компанией ОСЕА

Договоренности о их покупке были достигнуты еще в 2019 году.

mvs.gov.ua

Главы Смешанной украинско-французской комиссии по экономическому сотрудничеству - министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр экономики и финансов Бруно Ла Мер - обсудили в телефонном разговоре ключевые межгосударственные проекты.

В переговорах также участвовали посол Украины во Франции Вадим Омельченко и посол Франции в Украине Этьен де Понсен, сообщили в пресс-службе МВД.

В частности, речь шла о готовности к реализации нового проекта строительства патрульных катеров компанией ОСЕА и украинских судостроителей для Госпогранслужбы. Также обсуждалась кооперация с Airbus Helicopters в создании единой системы авиабезопасности и гражданской защиты МВД Украины.

"Мы готовы уже стартовать и подписывать контракт с ОСЕА о начале строительства патрульных пограничных кораблей для усиления морской безопасности и охраны Украины. Этот проект общей стоимостью в 136 млн евро является вторым по значению для наших стран после вертолетного проекта с компанией Airbus. Компанию ОСЕА была выбрана из более чем десяти поставщиков-лидеров сферы. Межправительственный договор о предоставлении помощи Францией уже ратифицирован нашим парламентом, мы приглашаем представителей правительства Франции на церемонию подписания", - отметил Аваков.

Отдельно отметили вопросы безопасности и развития социальной сферы на Донбассе.

"Относительно этого украинского региона особенно было уделено внимание улучшению гумантарной ситуации в Мариуполе. Там уже начинается реализация проекта строительства станции питьевой воды компаниями Beten Ingeniere и Stereau. Стороны обсудили возможность расширения аналогичной программы на Попаснянский район Луганской области", - говорится в сообщении.

Аваков отметил, что Мариуполь имеет стратегическое значение, и вместе с Луганской областью переживает нелегкие времена, поэтому улучшение гуманитарной ситуации там стоит в приоритете.

Напомним, что в ноябре 2019 года Украина подписала соглашение с Францией о покупке 20-ти 32-метровых патрульных катеров компании ОСЕА для усиления системы морской охраны и безопасности границ.

Ожидалось, что первый корабль Украина сможет получить в 2021 году. Весь проект рассчитан до 2024 года.