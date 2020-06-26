Коли стане доступним надання електронної довідки про оціночну вартість нерухомого майна?

Команда Фонду державного майна впроваджує системні реформи та розробляє цифрові рішення, що допоможуть створити справедливі і зрозумілі умови роботи на ринку оцінки, а також можливості для громадян скористатися інформаційно-телекомунікаційною системою для автоматизованого визначення оціночної вартості їхнього майна при будь-яких операціях з нерухомості для цілей оподаткування.

Фото: premier-master.com

Як відомо, ще в липні 2018 року Фонд запустив Єдину базу даних звітів про оцінку з метою запобігання некоректному визначенню вартості нерухомості оцінювачами. Це дало змогу максимально обмежити можливості для ухилення від сплати податків при операціях з нерухомим майном. Як результат ми отримали суттєве зростання доходів до Державного бюджету від операцій з нерухомим майном фізичних осіб.

Втім, від моменту запуску Єдиної бази і до кінця минулого року, не в останню чергу через особливості тодішнього законодавства, механізм внесення звітів до Єдиної бази мав в собі корупційну схему. Варто лише нагадати, що донедавна внесення звітів про оцінку до Єдиної бази здійснювалось із залученням посередників - авторизованих електронних майданчиків. Їхня кількість була обмежена до 4 гравців, а за кожний внесений до Єдиної бази звіт громадяни сплачували їм по 1800 гривень.

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об’єктів нерухомості та прозорості реалізації майна», ухвалений в кінці минулого року, подолав цю схему. Задача, яку мав вирішити закон, полягала у перетворенні процесу внесення звітів до Єдиної бази на більш зручний і, що важливо, безкоштовний для користувачів.

Саме для цього закон передбачив удосконалення і розширення її технічних можливостей. А відбутись це мало у 2 етапи.

Так, на першому етапі була скасована норма щодо використання послуг посередників між оцінювачами і Фондом державного майна під час реєстрації звітів про оцінку в Єдиній базі. 31 січня поточного року Фонд відключив авторизовані електронні майданчики. Водночас, вже наступного дня, як це передбачав закон, на заміну їм Фонд запустив власний безкоштовний електронний Сервіс внесення інформації до Єдиної бази даних звітів про оцінку. Платформа Сервісу, не в останню чергу завдяки допомозі волонтерів, була повністю розроблена й готова до запуску в рекордний термін - 35 днів.

Основновним результатом ліквідації посередницької схеми із використанням авторизованих електронних майданчиків стала суттєва економія коштів громадян. Так, станом на кінець травня, тобто за 4 місяці функціонування, Сервіс зекономив громадянам вже понад 200 мільйонів гривень.

Наразі Фонд забезпечує безперебійну роботу Сервісу і Єдиної бази в цілому. На її стабільність не вплинула навіть коронакриза. Це дає нам достатні підстави говорити про успішне завершення першого етапу реформування сфери реєстрації звітів про оцінку в Єдиній базі.

Відтак, на часі етап другий. В його рамках законом передбачена розробка і запуск адміністративної послуги з надання громадянам електронної довідки про оціночну вартість нерухомого майна. Щоб втілити це завдання Фонд має запустити в роботу Єдиної бази даних звітів про оцінку оновлене програмне забезпечення - Модуль електронного визначення оціночної вартості нерухомого майна.

Відповідно до закону запуск оновленого програмного забезпечення Єдиної бази має відбутись до 1 липня 2020 року. В рамках підготовки до цього, команда Фонду має низку суттєвих результатів.

Так, ще в березні цього року експерти Фонду державного майна спільно з експертами Світового банку розробили новий алгоритм визначення оціночної вартості. Саме такий алгоритм буде закладений в основу роботи оновленого Модулю. Так само, в березні, команда Фонду розробила детальне технічне завдання для потенційних розробників Модулю і оновленої Системи в цілому.

Фінансування всього комплексу робіт з розробки і запуску оновленої Єдиної бази свого часу було передбачене Фонду в Державному бюджеті на 2020 рік.

Втім, вже в квітні пандемія коронавірусної хвороби COVID-19 і спричинений нею карантин, внесли свої корективи в наші плани. Ухвалений в квітні Закон про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" № 553-IX повністю урізав передбачені на розробку оновленої системи витрати. Водночас, ці кошти були перенаправлені на користь більш нагальних під час пандемії потреб фінансувати соціальну і медичну сфери.

Розробка такого ІТ-продукту, як Модуль, потребує дійсно не малих фінансових витрат. Зважаючи на такі обставини, наша команда не опустила руки і не пішла на припоні у долі. Ми вирішили звернутись за допомогою до міжнародних донорів, що надають технічну допомогу проектам із державного будівництва та розвиток урядування в Україні. Як результат, ми отримали позитивний відгук від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і наразі вже фіналізуємо спільну підготовку до підписання меморандуму про фінансування розробки оновленого програмного забезпечення Єдиної бази.

Тут важливо наголосити на тому, що розробка оновленої Системи буде здійснена за кошти міжнародного донора. Це дасть змогу державі зекономити кошти бюджету, які потенційно можна використати на придбання медичного обладнання, медикаментів, матеріальну допомогу лікарям, що знаходяться на передовій боротьби із короновірусною хворобою COVID-19 або ж інші соціо-гуманітарні потреби.

Втім, щоб це стало можливим нам потрібен додатковий час. Встановленні законом строки для розробки і введення в експлуатацію оновленої Єдиної бази є вкрай недостатніми.

Варто розуміти, що готовий ІТ-продукт з розвиненою екосистемою, що має справу з великими об’ємами даних, перед повноцінним запуском має пройти етап тестування для виявлення можливих технічних недоліків (багів). Розробка нового програмного продукту “з нуля” та впровадження його спочатку в пробну, а надалі промислову експлуатацію потребує від 4 до 6 місяців. Так само слід брати до уваги логіку процесу ухвалення рішень в міжнародних донорських організаціях, таких як USAID, про виділення коштів на ті або інші проекти. Скрупульозна підготовка до проведення тендеру і визначення його переможців, які будуть безпосередньо розробляти ІТ-продукт, також потребує часу.

До слова, ще від початку квітня, в ході активної підготовки до реалізації другого етапу реформи, Фонд державного майна інформував депутатів, Прем’єр-міністра та членів Уряду щодо можливої затримки в його реалізації з цілком об’єктивних причин обмеженого бюджетного фінансування. Зі свого боку Фонд також ініціював і подав на розгляд Кабінету Міністрів законопроєкт про відтермінування другого етапу імплементації Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об’єктів нерухомості та прозорості реалізації майна».

Ми запропонували відтермінувати запуск адміністративної послуги з надання громадянам електронної довідки про оціночну вартість нерухомого майна на 1 грудня 2020 року, аби мати більше часу на підготовку до запуску необхідної нової системи Модулю власними силами.

Тому, буде цілком логічно Верховній Раді прийняти рішення про відтермінування запуску адміністративної послуги з надання громадянам електронної довідки про оціночну вартість нерухомого майна на 1 грудня 2020 року. Це дозволить забезпечити якісну підготовку до запуску необхідної нової системи Модулю з економією коштів бюджету.

Від цього виграємо ми всі: і громадяни країни, і Державний бюджет, кошти якого будуть зекономленими, і Фонд держмайна, як відповідальний орган за функціонування Єдиної бази даних звітів про оцінку нерухомості.

Тому очікуємо, що відповідні законодавчі рішення вже скоро будуть ухвалені.