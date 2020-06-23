Імплементація BEPS: антиофшорні заходи чи нові регуляції для бізнесу

Наприкінці минулого місяця набрав чинності Закон “Про вдосконалення адміністрування податків” більш відомий під абревіатурою BEPS. Що передбачають норми нового Закону та які наслідки для вітчизняного бізнесу він спричинить? Саме з цим і спробуємо розібратись у даній колонці.

Фото: www.e-go.gr

Якщо узагальнювати, то лише той факт, що між ухваленням Закону Парламентом та його підписанням Президентом пройшло більше чотирьох місяців, наочно демонструє його неоднозначність як у професійному бізнес-середовищі, так і серед політикуму.

Саме через неоднозначність ухвалених нововведень Офіс Президента доручив уряду розробити зміни до нещодавно підписаного Закону “для поліпшення ухвалених норм або відстрочки у зв’язку з падінням економіки”. Що ж такого наголосували депутати, а Президент візував, що вже на наступний день необхідно удосконалювати?

Зосереджусь на головному, введення в законодавче тіло поняття контрольована іноземна компанія (КІК). А це означає, що українські фізичні особи, які володіють часткою в іноземній компанії або управляють її банківським рахунком, або навіть ведуть від її імені переговори, визнаються контролюючими особами і зобов’язані щорічно разом з податковою декларацією подати спеціальний Звіт про КІК.

Більше того, до вищезгаданого ще потрібно прикласти аудиторську фінансову звітність КІК і заплатити 18% податку з нерозподіленого прибутку КІК. При цьому, щоразу купуючи або продаючи частку або передаючи контроль над КІК потрібно подати повідомлення про це в податкову.

Якщо ж заглибитися ще детальніше в суть ухвалених змін, то можна виокремити три ключові ризики для бізнесу. Ризик перший, будь-який іноземний договір може вимагати сплати спеціального КІК-податку, КІК-звітності і стати КІК-утворенням. А це означає, що КІК-утворенням можуть вважатися будь-які договори з фінансовими потоками, наприклад про спільну діяльність, франчайзинг, дилерські або агентські угоди.

Ризик другий, КІК-податок необхідно сплачувати не з частки володіння в прибутку КІК, а з усього прибутку. В даному випадку навіть пояснювати не потрібно до чого це призведе.

Ризик третій, досі не зрозуміло коли саме необхідно подавати КІК-звітність і за який саме період. Законодавець передбачив, що положення про КІК набирають чинність з 1 січня 2021 року, а штрафні санкції застосовуються з 2023-го. Проте, жодного слова немає про те, з якої дати і за який період необхідно подавати перший звіт по КІК.

Ухвалений Закон часто називають антиофшорним через його спрямованість на попередження податкових зловживань та ухилень від сплати податків, особливо щодо операцій з нерезидентами. Проте, по змісту цей Закон жодним чином не сприяє детінізації та деофшоризації української економіки. Навпаки, додаткові регуляції створюють зайві перешкоди та нівелюють стимули для бізнесу працювати в “білу”.