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Предприниматели призывают ветировать закон о "налоговом терроре"

Основной аргумент - закон принимался до эпидемии.

Предприниматели призывают ветировать закон о "налоговом терроре"
Фото: dzvin.org

Союз украинских предпринимателей призывает президента Украины Владимира Зеленского не подписывать законопроект №1210 и вернуть его на доработку в парламент. Об этом говорится в заявлении на сайте СУП.

«В условиях назревающей экономическо-финансовой деятельности значительное количество налогов и сборов не будет оплачено в государственный бюджет, и поэтому вступления в силу законопроекту может привести к негативным последствиям для деловой активности», - говорится в документе.

Эксперты организации предостерегают, что часть нововведений, предусмотренных законопроектом, существенно увеличивают фискальное давление на предпринимателей и могут негативно сказаться на условиях ведения бизнеса в Украине.

Среди норм, на изъятии которых из документа настаивают предприниматели, расширение прав контролирующих органов, ужесточение правил налогообложения, введение беспрецедентных механизмов контроля для иностранных компаний и др.

В то же время, Совет предпринимателей при КМУ обратился к председателю Исполнительного комитета реформ Михаилу Саакашвили с просьбой обратить внимание Президента Украины на возможные риски для экономики Украины в случае вступления в силу проекта закона №1210.

В обращении отмечается, что в условиях экономического кризиса, вызванного распространением вируса COVID-19 в мире, а также введением запрета для некоторых субъектов хозяйствования на осуществление своей деятельности значительное количество налогов и сборов не будет оплачена в государственный бюджет из-за ограничительных мер, "поэтому подписание законопроекта №1210 может иметь катастрофические последствия для экономики государства".

Эксперты акцентируют, что законопроект №1210 разрабатывался и голосовался до начала экономического кризиса и пандемии, что существенно повлияло на значительное количество предложенных им изменений, поэтому реализация противоречивых норм не соответствует экономическим реалиям, которые сложились в сегодняшних условиях.

Напомним, 16 января 2020 парламент одобрил во втором чтении и в целом скандальный законопроект № 1210 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве».

В Совете предпринимателей при Кабинете министров Украины назвали законопроект №1210 «налоговым террором».

Категорически против этого законопроекта выступили все основные бизнес-ассоциации и ассоциации иностранных инвесторов Украины - в т.ч. Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Федерация работодателей Украины и многие другие.

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