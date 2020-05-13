В "Нафтогазе" назвали представителей Украины на слушаниях в Гааге

Устные слушания состоятся в ноябре 2020 года.

На процессе против России в Гааге позицию Украины представят директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк при экспертной поддержке советника главы правления "Нафтогаза" Елены Зеркаль.

Об этом сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины", передает РБК-Украина.

Сообщается, что НАК "Нафтогаз Украины" определился со своими представителями на устных слушаниях, которые состоятся в ноябре 2020 года в Гааге, о размере компенсации за экспроприацию Россией крымских активов компании.

Кроме того, в рамках трансформации Группа "Нафтогаз" оптимизирует внутреннюю организационную структуру, функционал и обязанности между подразделениями.

"Трансформация устраняет дублирование функций, упрощает взаимодействие подразделений, выстраивает структуру, которая повысит эффективность группы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что реструктуризирован ряд функций дивизиона "Интегрированный газ", долгосрочного планирования, рыночных исследований и долгосрочного прогнозирования, корпоративных коммуникаций, общего операционного руководства и тому подобное.

Напомним, в январе стало известно, что "Нафтогаз Украины" подает обновленные иски против РФ в Третейский суд Гааги. Тогда сумма компенсации оценивалась примерно в $7 млрд. Вместе с процентами сумма составила $8 млрд.