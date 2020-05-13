Минимальный уставный капитал банков снизили до 200 млн грн

Верховная Рада снизила минимальный размер уставного капитала для регистрации банков с 500 млн гривен, прописанных в законе о банках и банковской деятельности, до 200 млн гривен.

Об этом говорится в законопроекте №3329-д, который парламент принял голосами 333 депутатов на внеочередном заседании в среду.

Минимальный капитал для новых банков был введен в кризисном 2014 году.

Работающим банкам тогда дали 10 лет на то, чтобы постепенно выйти на эту сумму. К началу 2021 года банки должны были увеличить свой уставный капитал минимум до 300 млн гривен, теперь этого делать не обязательно.

После принятия закона банкам больше не нужно будет докапитализироваться, если этого не требуют другие нормативы или бизнес-стратегия.

"Существует потребность уменьшить требования к минимальному размеру уставного капитала банков с 500 млн грн до 200 млн грн, что обусловлено необходимостью приведения законодательных требований к минимальному размеру уставного капитала действующих банков в Украине в соответствие с сегодняшними экономическими реалиями. Учитывая ситуацию в банковской системе Украины, а также учитывая текущее состояние экономики Украины в условиях сложной эпидемиологической ситуации, которая сложилась в стране и в мире, считаем, что уменьшение требований к минимальному размеру уставного капитала действующих банков будет стабилизирующий эффект", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, депутаты решили продлить на 4 года (до 1 августа 2024) действие закона об упрощенной процедуре реорганизации и капитализации банков.

Этот механизм позволяет банкам добровольно сдать банковскую лицензию, рассчитавшись с вкладчиками, объединиться с другим банком по упрощенной процедуре, воспользоваться упрощенной процедурой капитализации.