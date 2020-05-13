Що допоможе країнам Єврозони вийти з економічної кризи

9 травня разом з річницею перемоги над нацизмом відзначалося 70-річчя декларації Шумана. Цей документ став основоположним документом європейського будівництва. Промова французького міністра закордонних справ Шумана, передбачала створення європейської організації з об'єднання французького і німецького виробництва вугілля і сталі. Після цього з часом і через ряд ітерацій виріс Європейський Союз в тому вигляді, до якого всі звикли. Нинішня ситуація з коронавірусом наклала дуже сильний негативний відбиток на економіку Євросоюзу, чому і буде присвячена ця моя колонка.

Фото: EPA/UPG

Минулого тижня єврокомісар з економіки П.Джентілоне заявив, що ЄС потрапив в найглибшу рецесію в своїй історії. Зокрема, Єврокомісія прогнозує, що економіка країн зони євро в цьому році скоротиться на 7,75%. Багато хто вважає, що економічна динаміка в світі після стрімкого падіння, буде настільки ж стрімко відновлюватися по V-подібній траєкторії. Але, згідно з прогнозом Єврокомісії, зростання економіки Єврозони в наступному році не компенсує спад 2020 року. У наступному році очікується зростання економіки Єврозони на 6,25%, але навіть якщо все так буде, то ВВП країн зони євро станом на кінець 2021 року на 3% нижче, ніж очікувалося до коронавірусу.

В цілому по ЄС спад економіки в 2020 році становитиме 7,5%, а зростання в наступному році - близько 6%. Коронавірусний спад торкнеться всіх країн ЄС. Глибина падіння буде різною - зниження ВВП Греції, Іспанії та Італії в 2020 році перевищить 9%, економіка Німеччини скоротиться на 7,5%, Франції - на 8,2%. Безробіття різко збільшиться, особливо в Іспанії. У зоні євро рівень безробіття зросте з 7,5% до 9,5%, в наступному році він знизиться до 8,5%.

В результаті ескалації бюджетних витрат на боротьбу з коронавірусом і його економічними наслідками, сумарний бюджетний дефіцит країн Євросоюзу збільшиться з 0,6% в 2019 році до 8,5% в 2020 році (але скоротиться до 3,5% в 2021 році). Відношення держборгу до ВВП виросте з 86% до 102,8% у 2020 році і скоротиться до 98,8% в 2021 році. Зокрема, борг Італії до ВВП зросте до 159% з 135%, Греції - до 196% зі 177%, Німеччини - до 76% з 60%. Інфляція в цьому році знизиться з 1,2% до 0,2%. Але прискориться до 1,1% в 2021 році.

Якщо згадувати попередню серйозну кризу, маю на увазі 2008 рік, то думки експертів про її причини розділилися. Одні були впевнені, що так звані країни PIIGS (Греція, Італія, Іспанія, Ірландія і Португалія) були самі в усьому винні, необґрунтовано роздуваючи бюджетні витрати, не піклуючись про ефективність своїх економік, вважаючи, що в разі проблем, їх фінансово підтримають економічно сильніші члени ЄС - Німеччина і Франція. Інші експерти вважали, що саме сильне прагнення Німеччини і Франції мати ринок збуту для своєї конкурентоспроможної продукції, для чого вони готові були кредитувати країни PIIGS, буквально розбестило останніх. І немає нічого дивного в тому, що ті ж Греція з Італією згодні були насолоджуватися життям в кредит, не обтяжуючи себе думками про те, що робити в разі настання кризи.

Складно звинувачувати німецькі компанії в непрактичності, коли вони, використовуючи переваги дуже великого ринку ЄС і єдиної валюти, і, що найголовніше, високої якості своєї технологічної продукції, домагалися нарощування експорту. Але, якщо при експорті в країни ЄС з міцною економікою - Бельгію, Голландію, Францію - це не несло загрози для їх платіжного балансу і дефіциту держбюджету, то країни PIIGS, які звикли жити на широку ногу без достатніх на те підстав, такі проблеми отримали. Точніше сказати, вони у них були і раніше, але в прихованій формі. А в кризу виявилися повною мірою - у вигляді зростання дефіциту бюджету, державного боргу, платіжного балансу, безробіття, падіння ВВП і зарплат.

Дискусії всередині ЄС щодо економічної політики тоді зводилися до того, чи повинні багатші країни з працьовитим населенням допомагати країнам менш заможним, в яких населення більше налаштоване на розслаблене споглядання, ніж на кропітку працю.

Зараз тригер кризи відрізняється від 2008 року. Але, як і тоді, зараз сильніше за все коронавірусна пауза вдарить по економіках Італії, Іспанії та Греції. Страждають країни з більш високим дефіцитом держбюджету і менш технологічною економікою. Зараз знову йдуть бурхливі внутрішньоєвропейські дискусії про допомогу. Найбільше говорить про потребу в ній Італія. Активніше за інших намагається уникнути бути донором Німеччина. Не дивно - Італія найбільше постраждала від коронавірусу, до того ж так і не позбулася проблеми дефіциту бюджету, а економіка Німеччини, судячи з усього, з меншими втратами в порівнянні з іншими членами ЄС, переживає нинішню кризу.

Нагадаю, що бюджетні витрати Німеччини обмежені Маастрихтським договором, який встановлює для назв країн верхню межу дефіциту держбюджету на рівні 3% ВВП. Причому, незалежно від показників заощаджень домогосподарств, рівня корпоративних боргів. І навіть незалежно від стану економік країн. Досі Німеччина прагнула будь-що дотримуватися прийнятих на себе зобов'язань. І намагається домогтися, щоб інші члени зони євро поводилися подібним чином, або хоча б не дуже сильно відхилялися від передбаченого Маастрихтською угодою параметра. При цьому, німці чинять опір ідеї випуску «коронаоблігацій», які по суті створили б якийсь загальний борг Євросоюзу, ймовірно, побоюючись, що в кінцевому підсумку загальні борги доведеться платити саме Німеччині. Нарівні з Німеччиною противниками цієї ідеї є Нідерланди і Фінляндія. Всі три країни входять в число найбільш благополучних в ЄС.

Напевно, позиція Німеччини, яка закликає ту ж Італію стримувати зростання дефіциту бюджету, керується наступною логікою - якщо всі країни мають спільну валюту, то виняток для однієї з них нічим не буде відрізнятися від надання виключення штату Техас в рамках США. Якщо злегка пофантазувати і уявити, що великий обсяг експорту з Техасу в Айдахо або Монтану породив серйозні економічні проблеми в цих двох штатах, з цим навряд чи вийде щось вдіяти, оскільки всі штати використовують одну і ту ж валюту.

На рівні міркувань, це правильно. Але умови в США і зоні євро розрізняються. У США людині досить легко знятися з місця і переїхати з Небраски в Каліфорнію. Суто технічно, коли знімуться коронавірусні обмеження, ніщо не завадить італійцеві переїхати з охопленої кризою Ломбардії в більш благополучну німецьку Нижню Саксонію. Але влаштуватися на роботу в умовах економіки, що скорочується, скажімо, на заводах Wolksvagen буде складно - попит на авто різко впав, тут би нинішньому персоналу автоконцерну зберегти свої робочі місця. І другий фактор - якщо багато штатів США зіткнуться з бюджетним дефіцитом, то ФРС і Держказначейство США забезпечать бюджетне стимулювання, щоб уникнути дефляційного тиску. Що вже й відбувається. А в ЄС немає єдиного уряду, немає єдиного фіскального органу. Лише єдиного банківського органу мало.

Думаю, що для виходу з кризи найбільш постраждалим від неї країнам єврозони потрібно дозволити (звичайно, тимчасово) створювати бюджетні стимули. Якщо дозволити найбільш сильно економічно постраждалим країнам зони євро змінити свою бюджетну політику, це дасть можливість їм утримувати рецесію в межах своїх країн, не поширюючи її на більш благополучні країни. Тому, гадаю, успішним країнам ЄС варто бути більш лояльними до своїх менш благополучних союзників. Але, звичайно, ці послаблення потрібно обмежити - не дозволяти марнотратну бюджетну політику в більш благополучні часи. Які, сподіваюся настануть у разі, якщо економіка зони євро і всього ЄС буде відновлюватися по V-образної траєкторії.

«Ми повинні перезапустити економічний двигун Європи. Ми повинні визнати, що нам знадобляться нові ідеї та інструменти для підтримки нашого власного відновлення» - йдеться в спільній заяві глав Європарламенту, Європейської Ради та Єврокомісії, зробленої на честь 70-річчя декларації Шумана.

Припускаю, що в число нових ідей і інструментів можуть увійти тимчасові послаблення Маастрихтських угод в частині дефіцитів державних бюджетів. Саме так закликав стимулювати до виведення економік з глибоких криз Дж.М.Кейнс, поради та рецепти якого зараз знову стають максимально актуальними. У тому числі і для України.