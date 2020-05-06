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Евросоюз вошел в самую глубокую рецессию в своей истории

Обвал европейской экономики может достичь 7,4%.

Евросоюз вошел в самую глубокую рецессию в своей истории
Фото: EPA/UPG

Европейский Союз вошел в самую глубокую рецессию в своей истории. Обвал его экономики из-за пандемии коронавируса в 2020 году может достичь 7,4%.

Об этом говорится в весеннем экономическом прогнозе, обнародованном на сайте Европейской комиссии.

Оперативные данные Еврокомиссии показывают, что карантинные меры, введенные в ответ на распространение коронавирусной болезни, резко сократили экономическую активность в Европе и привели ее экономику в состояние гибернации.

Снижение внутреннего валового продукта в страна-членах ЕС началось в первом квартале и достигнет своего пика по итогам второго квартала. Затем, как предполагается, экономика начнет восстанавливаться при условии, что карантин будет смягчен, а пандемию удастся взять под контроль.

Тем не менее, сокращение ВВП Евросоюза в этом году будет гораздо сильнее, чем во время мирового финансового кризиса в 2009 году.

Сокращение ВВП произойдет во всех странах Евросоюза, а больше всего пострадает экономика таких стран, как Италия, Испания, Греция и Хорватия - там ожидается падение больше чем на 9%. Меньше всего сократится экономика Польши - на 4,3%.

Обзор Еврокомиссии предполагает, что мировой ВВП упадет в 2020 году на 3,5%, а в 2021 году увеличится на 5,2%.

Экономика США упадет на 6,5%, Великобритании - на 8,3%, Японии - на 5,0%. Китайский внутренний валовый продукт, несмотря на кризис, вырастет, но только на 1%, зато в 2021 году ожидается рост на 7,8%.

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