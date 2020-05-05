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Минэкоэнерго предложило майнить криптовалюту на АЭС

Дешевую электроэнергию могут пустить на майнинг.

Минэкоэнерго предложило майнить криптовалюту на АЭС
Фото: sunpp.mk.ua

Министерство энергетики и защиты окружающей среды предложило "Энергоатому" рассмотреть возможность майнинга криптовалюты.

Об этом говорится в поручении врио министра энергетики Ольги Буславец к Директорату развития ядерной энергетики и атомной промышленности Энергоатома. Документ обнародовали несколько изданий, в том числе "Цензор", Liga.net. Также его опубликовал депутат Гео Лерос из "Слуги народа".

"[В связи с профицитом базовой генерации поручаю] проработать вместе с ОП "Энергоатом-Трейдинг" ГП "НАЭК Энергоатом" нормативные и технические вопросы возможной реализации проектов по майнингу криптовалют с целью обеспечения дополнительных рынков сбыта электроэнергии, произведенной атомными электростанциями", - сказано в поручении.

В Украине есть 15 атомных энергоблоков, из которых сейчас в работе только 10.

Напомним, в 2019 году из-за майнинга криптовалюты на Южно-Украинской АЭС было возбуждено уголовное дело.

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