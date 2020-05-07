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В Минэкоэнерго заявили, что вопрос импорта электроэнергии для Украины не актуален

"Украина имеет значительный профицит электроэнергии, и такая ситуация будет сохраняться в ближайшие годы".

В Минэкоэнерго заявили, что вопрос импорта электроэнергии для Украины не актуален
Фото: facebook.com/minecoenergy

И.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец обсудила с министром энергетики Литвы Жигимантасом Вайчюнасом перспективы сотрудничества.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкоэнерго.

Буславец отметила, что Украина имеет значительный профицит электроэнергии, и такая ситуация будет сохраняться в ближайшие годы.

"Поэтому вопрос импорта электроэнергии из других стран не является актуальным", - подчеркнула она.

Буславец отметила, что сейчас Украина осуществляет технические и юридические шаги с целью синхронизации энергосистемы Украины с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E), и это определяет ее вектор движения в контексте энергетического сотрудничества с соседними странами. И.о министра добавила, что для Украины интересен опыт Литвы по интеграции в ENTSO-E.

Стороны также обсудили вопросы диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа, в том числе с возможностью использования литовского LNG терминала, и договорились усилить сотрудничество между украинскими и литовскими операторами ГТС.

Напомним, ранее сообщалось, что Минэнерго разработало новый энергетический баланс Украины для преодоления кризиса в энергетике.

В декабре прошлого года Верховная Рада запретила импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке. При этом, во избежание чрезвычайных ситуаций в энергетической системе Кабмину было предоставлено право временно отменять запрет. Так, 1 октября 2019 года Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Импорт ровным графиком мощностью 100 МВт осуществляло ООО "Юнайтед Энерджи".

Ранее, в сентябре 2019 года, Украина начала импорт электроэнергии из Беларуси.

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