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Компания Ахметова продает Украине электроэнергию на 75% дороже цен в соседней Словакии, - "Наші гроші"

В феврале, как и в январе, в торговой зоне ОЭС Украины наблюдался профицит предложений.

Компания Ахметова продает Украине электроэнергию на 75% дороже цен в соседней Словакии, - "Наші гроші"
Фото: ubr.ua

Компания Рината Ахметова продает Западной Украине электроэнергию на 75% дороже цен в соседней Словакии.

Об этом сообщают "Наші гроші".

Отмечается, что в феврале цена электроэнергии на "рынке на сутки вперед" в объединенной энергосистеме Украины снизилась на 12,4%, при этом темпы уменьшения цены Бурштынском энергоострове были в пять раз медленнее и составили 2,4%. Об этом говорится в отчете госпредприятия "Оператор рынка".

По ОЭС Украины средневзвешенная цена в прошлом месяце составила 1 232,08 грн/МВт.ч. По Бурштынском острову цена была на четверть выше и составляла 1 678,72 грн/МВт.ч.

В феврале, как и в январе, в торговой зоне ОЭС Украины наблюдался профицит предложений, особенно в ночное время суток. Дефицит предложений остался на 8 часов.

Согласно данным отчета, цены в Украине остаются выше цен на электроэнергию в странах соседях.

"В Бурштынском энергоострове цена электроэнергии по сравнению со Словакией дороже на 75%, в ОЭС эта разница вдвое меньше. И за прошлый месяц разница в ценах с соседней страной только выросла, в январе она составляла 24% в Бурштынском острове и 10,5% в ОЭС. В феврале ближайшее к Украине среди стран-соседей цена на э/э была в Румынии. В ОЭС она была дороже на 8%, в Бурштынском острове - на 33%", - отмечается в сообщении.

Бурштынский энергоостров синхронизирован с энергосистемой Европы, электроэнергию с него также получают потребители Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей. Почти 90% объема электроэнергии для них производят Бурштынская ТЭС, Добротворская ТЭС и Ладыженская ТЭС, принадлежащих АО "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова.

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