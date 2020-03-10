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Фармкомпания "Дарница" разрабатывает 62 новых препарата

Они являются результатом как собственной разработки «Дарницы», так и кооперации с международными компаниями.

Фармкомпания "Дарница" разрабатывает 62 новых препарата

Фармацевтическая компания «Дарница» разрабатывает 62 новых лекарственных средства в 116 дозировках и типах упаковок, которые планирует зарегистрировать в Украине до 2023 года.

Как сообщает компания, они являются результатом как собственной разработки «Дарницы», так и кооперации с международными компаниями.

«Дарница» напоминает, что на исследования и разработку новых продуктов компания ежегодно направляет 10% своего валового дохода. «Дарница» стремится стать лидером в комплексных генериках, для чего готова сотрудничать с мировыми игроками фармацевтического рынка.

Фармацевтическая компания «Дарница» основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 37,3%. Бенефициары «Дарницы» – семья Загорий.

В 2019 году «Дарница» провела ребрендинг и обновила дизайн упаковки безрецептурных лекарственных средств. В компании заявили, что это отражает новые стратегические цели, среди которых – диджитализация, лидерство в сложных генерических препаратах и создание международного фармацевтического бренда.

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