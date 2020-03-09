Европейские биржи обвалились вслед за нефтью

Европейский рынок акций обвалился в понедельник из-за вспышки коронавируса и рекордного падения цен на нефть, усилившего опасения по поводу глобальной рецессии.

Об этом пишет Reuters.

Ключевой европейский индекс STOXX 600 в начале дня упал на 6%. Это самое сильное снижение с июня 2016 года, когда Великобритания проголосовала за выход из Европейского Союза.

Падение произошло и на всех национальных биржах. Лондонский индекс FTSE 100 снизился на 6% (при этом акции нефтяных компаний BP и Royal Dutch Shell подешевели почти на 20%), немецкий DAX - на 6%, итальянский FTSE MIB - на 9%, французский CAC 40 - 6%.

Напомним, что на рынке нефти в понедельник произошел сильнейший обвал цен с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. Это связано с развалом нефтяной сделки между ОПЕК и Россией, которая официально закончится в конце марта. В РФ отказались сокращать производство нефти в ответ на сниженный из-за коронавируса спрос. А затем Саудовская Аравия еще больше обострила ситуацию, объявив о скидках на нефть, чтобы вернуть себе долю рынка и оказать давление на Россию.