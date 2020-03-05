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Встречу с послами G7 и ЕС​ Зеленский провел в Полтаве

Участники встречи в неформальной обстановке обсудили будущее Украины.

Встречу с послами G7 и ЕС​ Зеленский провел в Полтаве
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Полтавскую область встретился с послами стран "Большой семерки" (G7) и главой представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом.

Пресс-служба главы государства сообщает, что участники встречи в неформальной обстановке обсудили вопросы дальнейшего курса Украины.

"В частности, Президент подчеркнул неизменность выбранного курса на реализацию правительством и Верховной Радой политики, направленной на обеспечение благополучия, безопасности, защиты прав и свобод украинцев, а также на создание сильного правового государства, которое служит гражданину. Он подчеркнул, что перезагрузка Кабинета Министров имеет целью улучшение результативности работы исполнительной власти и не повлияет на провозглашенные приоритеты во внутренней и внешней политике", - говорится в сообщении.

Владимир Зеленский поблагодарил глав дипломатических представительств стран G7 и Европейского Союза за практическую помощь и политическую поддержку избранного Украиной пути реформ.

Напомним, 4 марта Рада на внеочередном заседание отправила в отставку правительство Алексея Гончарука, назначила премьером Дениса Шмыгаля и утвердила состав нового Кабмина.

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