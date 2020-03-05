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Зеленский решил срочно вызвать в Полтаву министра инфраструктуры и главу "УЗ" из-за жалоб Крюковского вагонзавода

"Завтра мы приезжаем к вам. Вызываем министра, он тоже приезжает".

Зеленский решил срочно вызвать в Полтаву министра инфраструктуры и главу "УЗ" из-за жалоб Крюковского вагонзавода
Фото: Полтавська ОДА

Президент Владимир Зеленский решил срочно вызвать в Полтаву министра инфраструктуры Владислава Криклия и врио главы "Укрзализныци" Желько Марчека из-за жалоб Крюковского вагоностроительного завода.

Об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса в Полтаве.

Глава набсовета КВСЗ Владимир Приходько пожаловался Зеленскому, что "Укрзализныця" занимается компрометацией его предприятия. В качестве примера он привел скандальный тендер по приобретению вагонов на сумму более 1,5 млрд грн. В августе 2019 года тогдашний глава "УЗ" Евгений Кравцов назвал предложения отечественных вагоностроителей "не очень качественными" и "слишком дорогими" и пожаловался в Антимонопольный комитет на картельный сговор.

Фото: Полтавська ОДА
Фото: Полтавська ОДА

В ответ Зеленский пообещал, что приедет на КВСЗ вместе с Криклием и Марчеком. 

"Мое предложение: завтра мы приезжаем к вам. По Укрзализныце главный - министр инфраструктуры Криклий. Мы вызываем министра, он тоже приезжает. После нашей встречи мы ему скажем об этом вопросе, он должен приехать сразу с его решением. Завтра, он приедет завтра. Мы вызовем завтра и исполняющего обязанности Укрзализныци", - сказал он.

Зеленский приехал в Полтавскую область с двухдневным визитом.

Напомним, что в 2019 году КВСЗ произвел около 5200 вагонов. На экспорт было отправлено примерно 1725 единиц. Основным внешним рынком для предприятия стала Беларусь с долей 30%.

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