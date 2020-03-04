Верланов рассказал о росте поступлений в бюджет от акцизного налога

В феврале Государственная налоговая служба направила в общий фонд госбюджета Украины 4,4 млрд грн поступлений от акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров. При этом темп роста поступлений, если сравнивать с показателем прошлого года, составил 134,1%, а именно 1,1 млрд грн.

Об этом сообщает ГНС.

«Впервые с момента определения Минфином индикативов в разрезе подакцизной продукции выполнен план по всем видам, кроме электроэнергии. Это стало возможным благодаря системным мерам по детенизации, которые начало Правительство осенью. Мы приложим все усилия, чтобы в следующих месяцах этот тренд сохранился», - заявил глава ГНС Сергей Верланов.

В Государственной налоговой службе отметили, что благодаря принятым общим мерам по детенизации рынка подакцизных товаров индикативные показатели были выполнены в полном объеме по спирту (142,2%), ликероводочной продукции (113,3%), пиву (127,0%), а также табачным изделиям (100%).

Также в налоговой отметили, что в разрезе подакцизных товаров наибольший прирост, если сравнивать с февралем 2019 года, пришелся на табачные изделия (+71,3%, или +1,4 млрд грн), ликероводочную продукцию (+24,4%, или +0,1 млрд грн), спирт (+61,5%, или 0,004 млрд грн) и пиво (+11,0%, или 0,03 млрд грн).

Напомним, вчера глава налоговой Сергей Верланов заявил, что в феврале ГНС перевыполнила план по поступлениям по НДС на 45,4%. Как следствие, госбюджет только от этого вида налога получил 10,8 млрд грн поступлений, что на 3,4 млрд грн больше запланированного.

Добавим, что по итогам февраля ГНС перевыполнила план по поступлениям от налогов и сборов в общий фонд бюджета на 2,5 млрд грн. Поэтому общие доходы государства, за администрирование которых отвечает ДПС, составили 37,1 млрд грн.