Минфин подписал с французским банком Natixis кредитный договор на €64 млн для Мариуполя

Министерство финансов объявило о запуске проекта по обеспечению Мариуполя чистой питьевой водой.

На сайте Минфина говорится, что 3 марта министр Оксана Маркарова подписала соглашение о применении к Рамочному договору между правительствами Украины и Франции. Его условия предусматривают, что французские власти через банк Natixis представят льготный кредит на сумму до 64 млн евро.

Деньги выделяются на 30 лет с 10-летним льготным периодом. Ставка составит 0,08% годовых. Реализация проекта должна начаться до конца 2021 года, а завершиться - не позже июля 2025 года. Работы будет выполнять коммунальное предприятие "Мариупольское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства".

Напомним, что вода, которая подается в квартиры в Мариуполе, поступает из реки Северский Донец. Она несколько раз пересекает линию разграничения. На фоне конфликта в Донецкой и Луганской области водная инфраструктура находится не в самом лучшем состоянии. Мариуполь находится в самом конце цепи водоснабжения, поэтому в город поступает вода неудовлетворительного качества.

В 2017 году издание 0629.com.ua заказало исследование, которое показало, что вода из кранов в Мариуполе непригодна для питья. Жесткость воды оказалась в 2-4 раза выше минимальной нормы, также было зафиксировано повышенное в четыре раза содержание сульфатов и в два раза - сухого остатка.

Правительство планирует построить для Мариуполя новые фильтровальные станции, водозаборы. Планируется обновить устаревшие сети и ввести новые формы управления водными ресурсами города. Общая стоимость проекта - около 100 млн евро. Кроме французского кредита планируется привлечь деньги из других источников.