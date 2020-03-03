Служба автомобильных дорог в Запорожской области во вторник подписала контракт с турецкой компанией Onur Taahhut Tasimacilik Insaat на строительство моста в Запорожье.

Церемония транслировалась в прямом эфире на Youtube-канале Кабинета министров.

"Мы ожидаем, что реально работы начнутся уже со следующей недели. Срок соглашения, которое сегодня подписали, рассчитан на четыре года, но у нас есть внутренний срок. Надеюсь, что подрядная организация его выдержит. Мы ожидаем, что это будет около двух лет", - сказал во время церемонии глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Он подчеркнул, что Onur - компания с репутацией, и для нее этот мост будет "имиджевым проектом".

"Кто из вас знает, какая компания занимается строительством Подольско-Воскресенского моста [в Киеве]? Ну, Шулявский путепровод, наверное, все знают", - пошутил Кубраков.

Он выразил надежду, что государство в свою очередь будет вовремя финансировать строительство. Общая стоимость работ - 11,918 млрд гривен (с НДС), на сегодня уже выделено около 1,250 млрд гривен.

Напомним, сейчас правый и левый берег Запорожья связаны между собой мостами Преображенского (мостовой переход, идущий через Хортицу) и плотиной ДнепроГЭС. Также с правого берега на Хортицу ведет арочный мост, на левый берег затем нужно ехать через мост Преображенского.

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Строительство нового моста через Днепр в Запорожье параллельно мостам Преображенского началось еще в 2004 году. Заложил капсулу тогдашний премьер Украины Виктор Янукович. Планировалось, что строительство завершится до конца десятилетия, но проект превратился в многолетний "недострой".

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Летом 2019 года на объект приезжал президент Владимир Зеленский, а осенью - премьер-министр Алексей Гончарук. Последний пообещал за год-полтора построить одну сторону моста. Это позволит пустить движение транспорта по новому мосту в одну сторону в три полосы, а по мосту Преображенского – в другую.

На завершение всех необходимых работ потребуется около четырех лет.

Гончарук сказал, что работы на мосту возобновятся весной 2020 года.