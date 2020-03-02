Турция сбила два военных самолета Су-24 в Идлибе (обновление)
Турция сбила два военных самолета Су-24 в Идлибе (обновление)
Як я пояснюю Сергію Сивохо, що поразка росіян в Сирії - це добре
Минздрав: в Украине сейчас четыре подозрения на коронавирус
Минздрав: в Украине сейчас четыре подозрения на коронавирус
Правительство готовит индексацию пенсий на сентябрь (обновлено)
Правительство готовит индексацию пенсий на сентябрь (обновлено)
"Слуга народа" пообещала серьезный разговор Рябошапке, Сытнику и Гончаруку, Рябошапка отставку опровергает (обновлено)
"Слуга народа" пообещала серьезный разговор Рябошапке, Сытнику и Гончаруку, Рябошапка отставку опровергает (обновлено)
Фигуристка Оксана Баюл окончательно проиграла дело против Украины на $50 млн
Фигуристка Оксана Баюл окончательно проиграла дело против Украины на $50 млн
(Пере)загрузка
(Пере)загрузка
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
ГлавнаяЭкономикаГосударство

"Укрпочта" в 2019 получила 607 млн грн прибыли против убытков в 627 млн грн в 2018

Расходы на оплату труда сотрудников составили более 70% от доходов компании.

"Укрпочта" в 2019 получила 607 млн грн прибыли против убытков в 627 млн грн в 2018
Фото: Укрпошта

"Укрпочта" получила за 2019 607 млн грн чистой прибыли до налогообложения по сравнению с убытками в 627 млн грн в 2018 году.

Таким образом финансовый результат компании за год улучшился на 1,2 млрд грн, информирует пресс-служба компании.

"Чистый доход от реализации товаров, работ, услуг АО «Укрпочта» в 2019 году составил около 8,1 млрд грн. Он вырос почти на 1,3 млрд грн, или на 18,7% по сравнению с 2018 годом", - говорится в сообщении.

По данным компании, в 2019 доходы от письменной корреспонденции и мелких пакетов выросли на 23,9%, посылок - на 22,8%, платежей - на 20,5%, периодических изданий - на 6,5%. Также в 2019 "Укрпочта" получила 69 млн грн дохода от сдачи в аренду недвижимости, что вдвое больше, чем в 2018 году.

В прошлом году компания заплатила 2,5 млрд грн налогов, сборов, взносов и обязательных платежей в бюджеты и государственные целевые фонды. Это на 14,4% больше, чем в 2018 году.

Также "Укрпочта" сообщила об увеличении расходов на оплату труда сотрудников до 4,7 млрд грн (увеличение на 411,3 млн). Вместе с начислениями эти выплаты составили 5,8 млрд, или более 70% от доходов компании.

Кроме того, утверждают в компании, более 80% фонда заработной платы "Укрпочты" составляют затраты на производственный персонал. Они в 2019 выросли на 400 млн грн. "Эти средства были направлены на зарплаты работникам производственных специальностей, материальное поощрение операторов, почтальонов, начальников отделений связи и их заместителей", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что средняя зарплата сотрудников в эквиваленте полной занятости в 2019 году выросла на 18% до 7443,1 грн.

Ранее сообщалось, что что гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский в 2020 году будет получать 1,89 млн гривен в месяц.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также