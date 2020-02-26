"Укрпочта" возобновила отправку посылок в Китай

Прием отправлений по-прежнему осуществляется, но сроки доставки могут быть увеличены из-за сокращения количества авиарейсов.

"Укрпочта" возобновила прием всех видов отправлений в Китай. Об этом сообщили в пресс-службе акционерного общества.

"С 26 февраля возобновляется прием всех видов экспортных отправлений в Китай. Это стало возможным благодаря помощи наших надежных партнеров – посольства Китайской Народной Республики в Украине. Сейчас никаких запретов со стороны Национальной почты Китая относительно прием посылок нет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что импортные отправления из Китая продолжают доставляться в Украину. Почта Китая и другие логистические компании, которые осуществляют доставку в Украину, не имеют запретов от ВОЗ и Всемирного почтового союза на вывоз почты из Китая.

В "Укрпочте" подчеркнули, что из-за сокращения рейсов большинства авиакомпаний сроки транзита почты в Украину могут быть увеличены.

"ВОЗ относительно вспышек коронавируса в Китае не вводит никакого запрета на перемещение товаров через границы. Никаких доказательств, которые бы свидетельствовали о риске распространения коронавируса через товары, не зафиксировано", – подчеркнули в сообщении.

Напомним, приостановка приема посылок в Китай действовала в "Укрпочте" с 12 февраля. В "Укрпочте" заявили, что никаких запретов со стороны Национальной почты Китая пока нет, но из-за значительного сокращения большинством авиакомпаний рейсов в Китай на неопределенный срок, прием всех видов отправлений в эту страну временно приостановлено.