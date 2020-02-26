Кабмин намерен ввести первоочередное обслуживание лиц с инвалидностью в кассах транспорта и предприятиях

Правительство хочет сильнее интегрировать лиц с инвалидностью в общественную жизнь.

Кабинет министров Украины преложил ввести первоочередное обслуживание лиц с инвалидностью в любых кассах транспорта, а также на всех предприятиях, учреждениях и организациях, которые предоставляют услуги населению. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук у себя в телеграме.

"Правительство усиливает социальные гарантии лиц с инвалидностью для их интеграции в общественную жизнь и повышение доступности инфраструктурных объектов", - написал Гончарук.

Он отметил, что Кабмин одобрил соответствующие изменения в закон Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине". Данный документ будет передан в парламент.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал законопроект №0863, предусматривающий разрешение на строительство и обустройство пандусов в зданиях без документа о праве собственности и пользования земельным участком.