​Гончарук объявил о перезапуске ГФС, где осталась только налоговая милиция

"В системе не должно остаться ни одного работника, который вовлечен в коррупционные схемы".

Премьер-министр Алексей Гончарук требует уничтожить коррупцию в органах Государственной фискальной службы.

Об этом он говорил на встрече с новым врио главы ГФС Сергеем Солодченко, сообщается на сайте Кабмина.

"В Украине должна быть нулевая толерантность к коррупции на всех уровнях. Требую тотальную перезагрузку ГФС. В системе не должно остаться ни одного работника, который вовлечен в коррупционные схемы ", - сказал премьер.

Гончарук подчеркнул, что ожидает от нового руководства ГФС "коренных изменений в системе работы".

"ГФС должна изменить принцип работы - честные предприниматели могут работать спокойно, а преступники - будут наказаны", - отметил премьер.

Напомним, ГФС начала реструктуризацию в июле. Налоговые и таможенные функции отошли новообразованным государственным органам, однако осталась налоговая милиция. Она продолжает работать в Государственной фискальной службе до образования нового органа, ответственного за борьбу с финансовыми преступлениями. Ожидается, что этим органом станет Бюро финансовых расследований