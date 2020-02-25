Апелляционный суд подтвердил незаконность увольнения Насирова, но не восстановил его на должности (обновлено)
Апелляционный суд подтвердил незаконность увольнения Насирова, но не восстановил его на должности (обновлено)
ПЦУ пригласила DZIDZIO выступить на съезде молодежи
ПЦУ пригласила DZIDZIO выступить на съезде молодежи
В Италии от коронавируса умерли шесть человек, еще три страны заявили о первых случаях заражения (обновлено)
В Италии от коронавируса умерли шесть человек, еще три страны заявили о первых случаях заражения (обновлено)
В Днепре произошла стрельба на остановке общественного транспорта, есть пострадавшие
В Днепре произошла стрельба на остановке общественного транспорта, есть пострадавшие
Голливудского продюсера Вайнштейна признали виновным в изнасиловании и преступном половом акте
Голливудского продюсера Вайнштейна признали виновным в изнасиловании и преступном половом акте
В результате урагана в Одессе погибла женщина
В результате урагана в Одессе погибла женщина
В "Киевтеплоэнерго" подтвердили, что жительница столицы получила платежку за тепло на 53 тыс. гривен
В "Киевтеплоэнерго" подтвердили, что жительница столицы получила платежку за тепло на 53 тыс. гривен
Спасатели нашли пропавших в Карпатах четверых туристов из Киева (обновлено)
Спасатели нашли пропавших в Карпатах четверых туристов из Киева (обновлено)
Суд над визнанням ПЦУ: греки проти греків
Суд над визнанням ПЦУ: греки проти греків
ГлавнаяПолитика

​Кабмин проведет аудит Пенсионного фонда

Правительство намерено таким образом понять проблему расходов фонда. 

​Кабмин проведет аудит Пенсионного фонда
Фото: LB.ua.

Кабинет министров намерен провести аудит Пенсионного фонда. Об этом на Форуме реформ заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент LB.ua. 

"В Пенсионном фонде сейчас планируем аудит. Международный аудит профессиональной компанией", - сказал премьер.

Гончарук добавил, что правительство планирует осуществить аудит, чтобы понять проблему расходов.

"Вопрос пенсионной формы очень тесно связано с тем, как будет работать система расходов", - отметил он.

Гончарук также обратился к представителям общественного сектора и призвал их консультировать правительство.

"Нам часто не хватает коммуникации. Мы работаем над тем, чтобы коммуникация с гражданским обществом становилась лучше. Нам очень непросто, но мы работаем над тем, чтобы страна становилась все лучше", - сказал премьер.

Напомним, в январе глава Счетной палаты Валерий Пацкан заявлял, что в 2020 году планируется более 80 аудитов в Верховной Раде, Центральной избирательной комиссии, Кабинете министров, Совете нацбезопасности и обороны, Конституционном Суде, "Укрзализныце", Укрпочте и других структурах.Кроме того, он пообещал проанализировать ситуацию в образовании, здравоохранении, социальной сфере и т.д.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также