​Кабмин проведет аудит Пенсионного фонда

Кабинет министров намерен провести аудит Пенсионного фонда. Об этом на Форуме реформ заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент LB.ua.

"В Пенсионном фонде сейчас планируем аудит. Международный аудит профессиональной компанией", - сказал премьер.

Гончарук добавил, что правительство планирует осуществить аудит, чтобы понять проблему расходов.

"Вопрос пенсионной формы очень тесно связано с тем, как будет работать система расходов", - отметил он.

Гончарук также обратился к представителям общественного сектора и призвал их консультировать правительство.

"Нам часто не хватает коммуникации. Мы работаем над тем, чтобы коммуникация с гражданским обществом становилась лучше. Нам очень непросто, но мы работаем над тем, чтобы страна становилась все лучше", - сказал премьер.

Напомним, в январе глава Счетной палаты Валерий Пацкан заявлял, что в 2020 году планируется более 80 аудитов в Верховной Раде, Центральной избирательной комиссии, Кабинете министров, Совете нацбезопасности и обороны, Конституционном Суде, "Укрзализныце", Укрпочте и других структурах.Кроме того, он пообещал проанализировать ситуацию в образовании, здравоохранении, социальной сфере и т.д.