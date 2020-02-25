Спасатели нашли пропавших в Карпатах четверых туристов из Киева (обновлено)
Спасатели нашли пропавших в Карпатах четверых туристов из Киева (обновлено)
Апелляционный суд подтвердил незаконность увольнения Насирова, но не восстановил его на должности (обновлено)
Апелляционный суд подтвердил незаконность увольнения Насирова, но не восстановил его на должности (обновлено)
ПЦУ пригласила DZIDZIO выступить на съезде молодежи
ПЦУ пригласила DZIDZIO выступить на съезде молодежи
Суд над визнанням ПЦУ: греки проти греків
Суд над визнанням ПЦУ: греки проти греків
Голливудского продюсера Вайнштейна признали виновным в изнасиловании и преступном половом акте
Голливудского продюсера Вайнштейна признали виновным в изнасиловании и преступном половом акте
В Днепре произошла стрельба на остановке общественного транспорта, есть пострадавшие
В Днепре произошла стрельба на остановке общественного транспорта, есть пострадавшие
В Италии от коронавируса умерли шесть человек, еще три страны заявили о первых случаях заражения (обновлено)
В Италии от коронавируса умерли шесть человек, еще три страны заявили о первых случаях заражения (обновлено)
В "Киевтеплоэнерго" подтвердили, что жительница столицы получила платежку за тепло на 53 тыс. гривен
В "Киевтеплоэнерго" подтвердили, что жительница столицы получила платежку за тепло на 53 тыс. гривен
В результате урагана в Одессе погибла женщина
В результате урагана в Одессе погибла женщина
ГлавнаяПолитика

В правительстве коррупции нет, - Гончарук

Коррупция осталась еще на среднем уровне. 

В правительстве коррупции нет, - Гончарук
Фото: LB.ua.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что в Кабинете министров нет коррупции. Об этом он заявил на Форуме реформ, который проходит в Киеве, передает корреспондент LB.ua.

"Я думаю, что за последние месяцы многие почувствовали, что на высшем уровне власти коррупции не стало. В правительстве ее точно нет. Но еще много коррупции осталось на среднем уровне, на местах", - отметил Гончарук.

Премьер считает, что министры не имеют "такого недостатка" как коррупция.

Напомним, это уже не первое заявление премьера об отсутствии коррупции на топ-уровне. Раннее Гончарук заявлял об этом в ноябре, после участия в первом Инвестиционном саммите ЕБРР для стран-членов Восточного партнерства в Лондоне. Глава правительства надеется, что совсем скоро коррупции не будет на всех уровнях.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также