В правительстве коррупции нет, - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что в Кабинете министров нет коррупции. Об этом он заявил на Форуме реформ, который проходит в Киеве, передает корреспондент LB.ua.

"Я думаю, что за последние месяцы многие почувствовали, что на высшем уровне власти коррупции не стало. В правительстве ее точно нет. Но еще много коррупции осталось на среднем уровне, на местах", - отметил Гончарук.

Премьер считает, что министры не имеют "такого недостатка" как коррупция.

Напомним, это уже не первое заявление премьера об отсутствии коррупции на топ-уровне. Раннее Гончарук заявлял об этом в ноябре, после участия в первом Инвестиционном саммите ЕБРР для стран-членов Восточного партнерства в Лондоне. Глава правительства надеется, что совсем скоро коррупции не будет на всех уровнях.