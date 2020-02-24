Гончарук призвал украинцев не паниковать из-за коронавируса

"Причин для паники нет! Не ведитесь на провокации!".

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что правительство Украины максимально мобилизовано, чтобы не допустить распространения коронавируса по стране.

Об этом он написал в фейсбуке.

Гончарук сообщил, что все эвакуированные из Китая украинцы чувствуют себя хорошо.

"О состоянии их здоровья мне сообщают каждый день. Их условия пребывания в обсервации - удовлетворительные. Определенные мобильные операторы установили временные вышки на территории медицинского центра для комфортного общения эвакуированных со своими родными", - отметил он.

Также Гончарук сообщил, что в Украине работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию по стране на выявление коронавируса.

"Плюс, каждый день мы контактируем с ВОЗ для получения последней информации об опыте разных стран: как развивается вирус, который сейчас инкубационный период и прочее. Наши специалисты вместе с международными коллегами наблюдают за развитием ситуации для оперативного реагирования. К тому же, мы обнаружили группу стран с рисками заражения, поэтому существует дополнительная процедура контроля рейсов из этих стран: осуществляется проверка температуры тела пассажиров в украинских аэропортах. Если у человека будут симптомы болезни, каждую область мы подготовили к этому: есть бригады врачей-инфекционистов, которые знают всю процедуру оказания медицинской помощи. Определены также больницы, которые готовы принять людей", - написал премьер.

"Причин для паники нет! Не ведитесь на провокации!", - добавил он.

Напомним, в санатории Нацгвардии "Новые Санжары" находятся 45 украинцев и 27 иностранцев, которых эвакуировали из Уханя в связи с эпидемией коронавируса. Они должны находиться на карантине 14 дней. Из-за паники и протестов, которые прошли в Новых Санжарах в день прибытия эвакуированных, к ним поселилась министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

В Минздраве заявили, что не намерены менять срок обсервации для эвакуированных из Уханя. Срок пребывания на карантине увеличится еще на две недели в случае подтверждения заражения коронавирусом.