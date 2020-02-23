Минздрав не намерен менять срок обсервации для эвакуированных из Уханя

Срок пребывания на карантине увеличится еще на две недели в случае подтверждения заражения коронавирусом.

Срок обсервации для эвакуированных из китайского города Ухань граждан Украины составит 14 дней.

Об этом заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявилна брифинге, передает РБК-Украина.

Отвечая на вопрос журналистов о сроках инкубационного периода коронавируса, Ляшко подтвердил информацию ведомства и сослался на рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Ранее Виктор Ляшко назвал условия, при которых могут продлить срок изоляции эвакуированных из китайского города Уханя украинцев. По его словам, если в течение обсервации у кого-то из находящихся на карантине будут проявляться симптомы коронавируса, он будет госпитализирован.

"Это минимум 14 дней. Если в течение обсервации в кого-то из находящихся на карантине будут проявляться симптомы болезни, его будет госпитализировано - в бокс, который защищает от распространения болезни по больнице", - заявил Ляшко.

При этом он добавил, что в случае подтверждения заражения коронавирусом срок пребывания на карантине увеличится еще на две недели.

По данным Минздрава, симптомов коронавируса COVID-19 у эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев, которые проходят обсервацию в медицинском центре в Новых Санжарах, по состоянию на утро субботы не обнаружено.

Напомним, в санатории Нацгвардии "Новые Санжары" находятся 45 украинцев и 27 иностранцев, которых эвакуировали из Уханя в связи с эпидемией коронавируса. Они должны находиться на карантине 14 дней.

Из-за паники и протестов, которые прошли в Новых Санжарах в день прибытия эвакуированных, к ним поселилась министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Сегодня появилась информация, что инкубационный период коронавируса COVID-2019 может достигать более трех недель. В Китае симптомы болезни проявились у мужчины через 27 дней после контакта с больной.