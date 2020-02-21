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Зеленский: ни один человек на обсервации не имеет признаков болезни

Сегодня все пройдут контрольные тесты на наличие вируса.

Зеленский: ни один человек на обсервации не имеет признаков болезни
Фото: ngu.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что ни один человек на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары" не имеет признаков болезни.

"Сейчас ни у кого нет симптомов ОРВИ, в том числе повышенной температуры. Сегодня будут проведены контрольные тесты на наличие признаков вируса. Результаты тестов будут сообщены в ближайшее время", - сказал он в обращении, обнародованном в пятницу вечером.

Президент заверил, что ситуация спокойная и контролируемая.

"А поэтому, дорогие украинцы, следующие две недели мы должны с честью пройти этот экзамен на зрелость. Должны сохранять холодную голову и открытое сердце. Доверять не громким заголовкам и фейкам, а логичному мышлению и здравому смыслу", - сказал Зеленский.

По его словам, "вирус ненависти" опаснее, чем коронавирус.

Напомним, в четверг 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированные из китайского Уханя из-за эпидемии коронавируса, прибыли в Украину. Их решили разместить на карантин в медцентре Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

В ночи 20 февраля местные жители протестовали из-за размещения эвакуированных граждан. После 18:00 правоохранители очистили дорогу к санаторию от митингующих, но они не прекратили им препятствовать. Столкновения продолжились, автобусы с эвакуированными забросали камнями. В результате полиция задержала 24 протестующих, но утром отпустила всех, кроме одного человека. Его задержали на 72 часа.

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