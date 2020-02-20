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В МИД сообщили, что заболевшие коронавирусом украинцы с лайнера Diamond Princess не проходили тест на выздоровление (обновлено)

Об их инфицировании стало известно 9 и 10 февраля. 

В МИД сообщили, что заболевшие коронавирусом украинцы с лайнера Diamond Princess не проходили тест на выздоровление (обновлено)
Фото: EPA/UPG

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что оба гражданина Украины, которые заразились коронавирусом на лайнере Diamond Princess, успешно выздоровели. Об этом он сообщил в кулуарах парламента, пишет "24 канал"

"Какая ситуация с нашими членами экипажа на Diamond Princess у берегов Японии, которых забрали в больницу? Кстати, ни одно массмедиа не аплодировало, что они выздоровели. Это та статистика – 15% выздоровевших, среди них есть два украинца", – заявил Радуцкий в кулуарах парламента.

Обновление 16:25. Директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев заявил, что украинцы еще не проходили тест на выздоровление, пишет "Украинская правда".

"По проверенной и достоверной информации, граждане Украины, госпитализированные с диагнозом коронавирус, находятся в больницах Токио. Украинцев выпишут после того, как результаты двух анализов будут негативными. Пока тесты еще не делали", – сообщил он.

Оба гражданина Украины – мужчина и женщина – являются членами экипажа круизного лайнера. Вначале стало известно об инфицировании мужчины, его госпитализировали в Токио. У него не было симптомов заболевания, однако тест на наличие COVID-19 оказался положительным.

Спустя несколько дней сообщили о том, что заболела 37-летняя украинка. У нее заболевание тоже началась бессимптомно.

Напомним, что Япония изолировала круизный лайнер Diamond Princess с почти 4 тыс. пассажиров на борту после того, как у 80-летнего китайца обнаружили инфицирование коронавирусом нового типа. Пассажиры и члены экипажа, у которых не обнаружили коронавирус, должны были оставаться на корабле минимум 14 дней.

19 февраля частично закончился карантин, пассажиров начали спускать на берег.

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