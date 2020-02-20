Минздрав: украинцы, не взятые на борт из-за температуры, не контактировали с эвакуированными

Трое украинцев и гражданка Казахстана, которых не смогли эвакуировать из китайского города Ухань из-за симптомов болезни, не контактировали с теми, кто прилетел в Украину.

Об этом на брифинге в поселке Новые Санжары сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Фото: Полтавське ТБ

"Когда люди приезжали в аэропорт [Тяньхе в городе Ухань], перед заходом проходили осмотр медицинскими сотрудниками КНР. И трех украинцев не пустили внутрь аэропорта. Поэтому когда спрашивают: а ведь они там контактировали - нет не контактировали, их не пустили в аэропорт. Их забрали в изолятор и проводят медицинские обследования и дополнительные исследования", - сказал Ляшко.

Стоит отметить, что министр внутренних дел Арсен Аваков ранее заявил об отсутствии коронавируса у снятых с рейса.

На сайте МВД говорится, что у них была повышенная температура, но по предварительной информации, люди не были инфицированы коронавирусом, а просто имели недомогание.

Посольство Украины в Китае уточнило, что по состоянию на 20 февраля у всех троих больше нет температуры.

"При последнем, третьем медосмотре перед посадкой в самолет была обнаружена повышенная температура (37,4 - 37,5 С) у трех украинских граждан (2 мужчин и 1 женщины) и одной гражданки Казахстана, которые, соответственно, не были допущены к посадке на самолет", - сказано в фейсбуке посольства.

Их временно изолировали в одной из местных гостиниц.

"К счастью, утром 20 февраля у всех трех наших соотечественников температура тела была нормальная. Посольство Украины в КНР сейчас решает вопрос дальнейшего размещения этих граждан", - сообщило посольство.

Напомним, что 20 февраля из Китая в Украину прилетел самолет с 45 украинцами и 27 иностранными гражданами. Все они здоровы, но все равно проведут ближайшие две недели в изоляции в медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах.