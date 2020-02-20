Що нового у коронавірусу? Дані перших наукових досліджень про Covid-2019

Поки влада вирішує питання з розміщенням українців, евакуйованих з провінції Ухань , у світі посилено шукають способів для лікування нового типу коронавірусу Covid-2019. У Китаї навіть заявили про подолання піку епідемії . LB.ua публікує уривки з перших наукових досліджень, які мають пролити світло на таємничий вірус.

Вилікуватись не захворіти

Незважаючи на загальну паніку, шанси одужання від нового типу коронавірусу доволі високі. За даними американського Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса, від вірусу одужало понад 14 тисяч. У той же час понад 2 тисячі померлих, більшість смертей зафіксована в Китаї. Летальні випадки також стались у Франції, Японії, Філіппінах, Гонконгу, Тайвані. У понеділок 17 лютого Центр запобігання та профілактики Китаю оприлюднив результати дослідження, де оцінили рівень смертності в 2,3% – 1023 випадки смерті з 44 672 підтверджених випадків інфікування. Найчастіше смертність спостерігалась у людей старших 60-ти років. Всього для дослідження було опрацьовано 72 314 унікальних записів, а дані з усіх записів були включені в аналіз: “Таким чином, всі 72 314 осіб з діагнозом COVID-19 станом на 11 лютого 2020 року були включені в аналіз. Серед них підтверджено 44 672 випадки (61,8%), підозрювали 16 186 випадків (22,4%), клінічно діагностували 10 567 випадків (14,6%), а безсимптомно – 889 випадків (1,2%)”, – зазначено в результатах.

Напередодні, 15 лютого британський медичний журнал “The Lancet” опублікував дослідження пов’язане з клінічними особливостями пацієнтів, які були інфіковані новим типом коронавірусу в провінції Ухань станом на початок січня. Серед 41-го хворого пацієнта – 30 чоловіків, тринадцять з яких мали основні захворювання, такі як діабет (вісім осіб), гіпертонічна хвороба (шестеро), серцево-судинні захворювання теж шестеро. Середній вік пацієнтів – 49 років. 27-ро пацієнтів захворіло через продукти куплені на Уханському маркеті морських продуктів.

Фото: EPA/UPG

У всіх пацієнтів була пневмонія. Поширені ускладнення – гострий респіраторний дистрес-синдром (12 із 41), анемія РНК (6) і вторинна інфекція (4). Усі пацієнти отримували лікування антибіотиками та 38-ро інфікованих також противірусну терапію (озельтамівір). Дев’ятеро отримували гормони кортикостероїди для системного застосування. Станом на 22 січня 28-ро пацієнтів із 41-го виписано, шестеро – померло. Причини для виписки базувались на зниженні лихоманки впродовж останніх десяти днів, рентгенологічних даних.

Найбільш поширеними симптомами на початку перебігу захворювання були лихоманка (40 із 41), кашель (31), міалгія – болі в м’язах, сухожиллях і зв’язках, або фізична втома (18 із 41). Менш поширені симптоми: головний біль (3), кашель з кров’ю (2) та діарея (1). У більшості – 22-х із 41, з’явилась задишка. Середня тривалість від початку хвороби до появи задишки – 8 днів.

Згідно з аналізу, підлітки та діти не були інфіковані вірусом. Однак, це не означає, що діти поза зоною ризику. Згідно з дослідженням “Journal of the American Medical Association”, за період з 8-го грудня до 6 лютого було виявлено дев’ять інфікованих немовлят віком до одного року. Усі маленькі пацієнти були госпіталізовані, семеро з дев’яти – дівчата. Наймолодшому – місяць, найстаршому – 11 місяців. За географічним походженням: двоє малят з Пекіну, двоє з Хайнану та по одному з провінцій Гуандун, Шанхай, Чжецзян, Ґуйчжоу: “Повідомлялося, що у чотирьох пацієнтів була гарячка, у 2-є були легкі симптоми верхніх дихальних шляхів, у 1-го не було симптомів, але вони були позитивними щодо Covid-19 при призначенні скринінгу через вплив інфікованих членів сім'ї, а 2-є не мали інформації про симптоми”, – йдеться у звіті видання. Жоден з дев’яти малят, за даними дослідження, не мав серйозних ускладнень.

Фото: facebook.com/xinhuanewsrussia Немовля хворе на коронавірус під наглядом лікарів в палаті інтенсивної терапії, Китай

Нюанси перебігу захворювання

Американський вірусолог та керівник Центру з контролю та профілактики захворювань у США Роберт Редфілд у коментарі CNN зазначив, що про вірус наразі не відомо багато. Поки в Центрі зосередились на відстеженні випадків захворювання та стратегіях стримування, щоб уповільнити можливе прогресування вірусу в США.

– Зараз ми перебуваємо в агресивному режимі стримування. Цей вірус, ймовірно, поза цим сезоном і роком, – каже Редфілд. – Я думаю, що врешті вірус “закріпиться” і буде передаватися від однієї групи людей до іншої. І можна починати думати про нього, як про сезонний грип з тією лише різницею, що поки ми не розуміємо цей вірус.

Редфілд також зазначив, що можлива безсимптомна передача нового типу коронавірусу: “Ми добре спілкувалися з нашими колегами, щоб підтвердити безсимптомну інфекцію та безсимптомну передачу, щоб мати можливість краще справлятись із клінічним спектром захворювань у Китаї. Те, що я дізнався за останні два тижні, – спектр цієї хвороби набагато ширший, ніж спочатку було представлено. Існує набагато більше безсимптомних захворювань. Низка випадків, які ми підтвердили, насправді просто представлені невеликою ангіною”.

Фото: EPA/UPG

Без паніки

У будь-якій спалаху дані про ступінь тяжкості захворювання спочатку мають тенденцію до високих показників з тієї простої причини, що найбільш помітні найбільш хворі пацієнти. Епідеміолог із Гарвардського університету, професор Марк Ліпсіч у матеріалі Los Angeles Times порівняв спалах із айсбергом.

– Вершина айсберга – частина, яку ви бачите – це пацієнти, які помирають. Це найпростіше оцінити з тієї простої причини, що смерть важко пропустити. Всі інші заражені люди – частина айсберга, що перебуває під водою, – пояснює Ліпсіч. – Епідеміологи ділять їх на “рівні”. Відразу під поверхнею пацієнти, які “достатньо захворіли”, щоб бути госпіталізованими. Під ними – пацієнти, які звертаються за основною медичною допомогою. Наступний рівень складають люди, які “годують” хворобу вдома, і останні – люди, які не мають симптомів.

Епідеміолог також зазначив, що в 2009 році під час спаласу грипу H1N1, здавалось, що від вірусу в перші місяці помирає кожен десятий: “Коли медичні працівники визначили, що низка інфікованих “перенесла” захворювання настільки легко, що люди навіть не зверталися до лікаря. Як тільки ці випадки були враховані, рівень смертності знизився нижче 0,1%” – сказав Марк Ліпсіч.