От имени Минздрава разослали фейк о наличии коронавируса в Украине

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая пожаловалась в Службу безопасности Украины на распространение неизвестными фейка о наличии коронавируса в Украине.

"Сегодня утром якобы от имени Министерства здравоохранения и Центра общественного здоровья был распространен фейк о том, что в Украине якобы выявлены случаи заражения коронавируса. У меня есть все основания считать, что такие вещи имеют признак спланированной информационной атаки против Министерства здравоохранения. Поэтому я обратилась к председателю Службы безопасности Украины с просьбой отреагировать на эти случаи", - говорится в фейсбуке Скалецкой.

Фейковое письмо от имени Минздрава с ошибкой в заголовке

Напомним, что 20 февраля из Китая в Украину прилетел самолет с 45 украинцами и 27 иностранными гражданами. Все они здоровы, но все равно проведут ближайшие две недели в изоляции в медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах.