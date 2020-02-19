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Для приема украинцев из Китая подготовили четыре учреждения

Куда именно привезут эвакуированных, не говорят.

Для приема украинцев из Китая подготовили четыре учреждения
Андрей Заяц и Дмитрий Коваль
Фото: kmu.gov.ua

Для обсервации граждан, эвакуируемых из китайского города Ухань, подготовили четыре возможные локации. Но куда именно их привезут, власти решили не говорить до последнего.

Об этом на брифинге в среду сказал заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль.

"Есть четыре места дислокации. Учитывая разные настроения, которые мы наблюдаем, эти места не разглашаются на сегодня. Все четыре места готовы к приему граждан и иностранцев. Дополнительные вопросы на эту минуту - лишние", - сказал он.

Заместитель министра только отметил, что эти места находятся в разных населенных пунктах и что они находятся недалеко от инфекционных больниц.

В свою очередь государственный секретарь МИД Андрей Заяц призвал не паниковать из-за эвакуации и попросил украинцев проявить единство.

"Чего больше всего, как мне кажется, не хватает украинцам в течение столетних исторических событий, это единства. И когда мы своих граждан оставляем на произвол судьбы, при том что эта ситуация на самом деле не является настолько чрезвычайной, как отдельные силы пытаются раздуть... Посмотрите статистику по вылету из всех китайских аэропортов каждый день! Ежедневно Китай покидают десятки тысяч пассажиров во всех направлениях. Скажите пожалуйста, несут ли они большую угрозу, чем наши соотечественники, которые под медицинским надзором будут находиться в 14 дней?" - сказал он.

Напомним, что самолет из Уханя прилетит в Украину утром 20 февраля. 75 пассажиров самолета вместе с экипажем и представителями других служб, задействованных в эвакуации, поместят на 14-дневную обсервацию.

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