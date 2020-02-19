Из международного аэропорта "Борисполь" в Китай вылетел самолет, чтобы эвакуировать украинцев из эпицентра коронавируса COVID-19 – г. Ухань.

Он должен прибыть в Китай 19 февраля в 22:00 по местному времени, сообщил в Telegram премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Самолет специального рейса, на котором будут эвакуировать граждан Украины и иностранных государств из города Ухань в Китае, – вылетел из международного аэропорта "Борисполь", – говорится в сообщении.

Согласно с информацией на странице аэропорта в Facebook, вылет самолета Boeing 737-800 авиакомпании SkyUp состоялся около 3 утра 19 февраля.

Напомним, что самолет с украинцами и иностранными гражданами на борту вернется в Киев около 8 утра 20 февраля. Рейс будет выполнятся через Алматы (Казахстан). Обслуживать рейс будут 17 сотрудников авиакомпании, которые вызвались это делать добровольно.

Самолетом из Китая доставят почти 100 человек: граждан Украины и около 25 иностранцев – граждан Аргентины, Черногории, Израиля, Норвегии, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании.

Эвакуированных разместят на 14-дневную обсервацию в одном месте для исключения угрозы распространения коронавируса COVID-2019.

18 февраля Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что окончательный выбор места, где будут изолированы эвакуированные украинцы из Китая, еще не сделан.