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​ВОЗ: в 80% случаев коронавирус не представляет опасности

Летальность COVID-19 намного ниже, чем у SARS и MERS.

​ВОЗ: в 80% случаев коронавирус не представляет опасности
Тедрос Адханом Гебрейсус
Фото: twitter.com/WHO

Всемирная организация здравоохранения считает, что новый коронавирус менее опасен, чем его предшественники SARS и MERS.

Об этом 17 февраля на брифинге сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Китай опубликовал документ с подробными данными о более чем 44 тысячах подтвержденных случаев COVID-19. Эти данные дают нам лучшее представление о возрастном диапазоне заболевших лиц, тяжести заболевания и уровне смертности", - сказал он.

Обнародованные Китаем данные свидетельствуют, что COVID-19 менее смертелен, чем другие известные коронавирусы. Показатель летальности составляет около 2%, тогда как во время вспышки "атипичной пневмонии" (возбудитель - коронавирус SARS) умерли примерно 9% заболевших. Смертность от коронавируса MERS вообще превышает 30%.

В 80% случаев заболевание COVID-19 приводит лишь к слабо выраженным симптомам и не представляет опасности

В 14% случаев развиваются серьезные проблемы, включая пневмонию и затруднения с дыханием.

В 5% случаев болезнь приводит к критическим состояниям - дыхательной недостаточности, септическому шоку, полиорганной недостаточности.

В 2% случаев заболевшие умерли. Чем старше человек, тем опаснее для него этот вирус, в то время как дети заражаются достаточно редко.

Гебрейесус также добавил, что обнародованные данные свидетельствуют о некотором замедлении эпидемии в Китае, но он посоветовал трактовать этот тренд очень осторожно. "Тренды могут меняться", - сказал глава ВОЗ.

Напомним, что по состоянию на утро 18 февраля новым коронавирусом на материковом Китае заболели около 72 тысяч человек, в других странах мира зарегистрировали еще около тысячи случаев. Умерли около 1870 человек, подавляющее большинство - в китайской провинции Хубэй, ставшей очагом эпидемии.

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