В Житомире решили временно изолировать строящих окружную дорогу китайцев, которые недавно домой

В течение двух недель за ними будут наблюдать медики.

Около 40 граждан Китая работают на строительстве окружной дороги в Житомире. Большинство из них недавно посещали родину для празднования китайского Нового года.

Об этом шла речь в Житомирской облгосадминистрации на заседании временной эпидемиологической комиссии по защите жителей области от коронавируса COVID-19, информирует пресс-служба ОГА.

"Авиарейсом из Дубая в Украину возвращается часть работников китайской компании Sinohydro Corporation Limited (SCL) после празднования китайского Нового года для продолжения строительства объездной автодороги вокруг Житомира. По данным Государственной миграционной службы, до выезда за границу, около 40 работников из КНР работало на объекте. 16 работников из КНР оставались на территории Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 13 февраля прибыл один работник, которого осмотрели медики. Руководство компании, которая строит дорогу, приняло решение - изолировать работника на 14 дней. В дальнейшем все остальные работники, которые прибудут из Китая, будут изолированы. В течение двух недель за ними будут наблюдать медики.

"Все госпитальные базы в Житомирской области готовы к принятию таких пациентов. Работники, которые возвращаются из Китая, будут изолированы на время наблюдения за ними медиками", - заявил глава ОГА

Виталий Бунечко.

Накануне в Одессу прибыл 300-метровый контейнеровоз из Китая, в экипаже которого есть один украинец. перед самым заходом контейнеровоза в наш порт Министерство здравоохранения Украины заявило, что у членов экипажа нет подозрения на коронавирус СОVID-19.