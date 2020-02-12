Главное в любой эпидемии - избежать паники среди населения, - эксперт

Иммунолог и эксперт Министерства здравоохранения Украины Федор Лапий считает, что ключевой задачей во время любой эпидемии является предотвращение панических настроений среди населения. Об этом он заявил в ходе круглого стола "Коронавирус. Социальное и экономическое измерение" в Институте Горшенина.

“Главное в любой эпидемии при возникновении вспышки - избежать паники. Мы прекрасно понимаем, что есть и те, кто будет панические настроения создавать и поддерживать, и те, кто будет на этом зарабатывать. Мы уже видим и продажу вакцин против коронавируса, и гомеопатические препараты для его лечения, и “масонские заговоры”, которые касаются коронавируса. Я считаю, что населению нужно честно говорить о коронавирусе и готовить людей к тому, что руки нужно мыть, контактировать с больным - опасно, и к заболеванию стоит относиться серьезно. Так же серьезно, как мы относимся к гриппу и другим ОРВИ, да и любым болезням, которые забирают жизни, укладывают нас в постель или приводят к госпитализации. Что же касается паники - я не знаю ни одной страны в мире, которая бы на сто процентов предупредила панику. В США, несмотря на большой опыт и штат Центра по контролю за заболеваниями, определенная часть населения все равно будет паниковать и иметь свое мнение о происхождении коронавируса и о его лечении. Это нужно принять”, - подчеркнул Федор Лапий.

По его словам, нагнетание паники в большинстве случаев является элементом гибридной войны.

“Когда паника нагнетается специально - это элемент гибридной войны. Осенью 2018 года была публикация в американском научном журнале, в которой приводится анализ контроверсийных сообщений о вакцинации в твиттере с 2014 по 2017 год. Там не упоминалась Украина, просто проводился анализ того, откуда берутся такие сообщения. Как вы догадались, большинство из них - из России. Потому что панические настроения подрывают доверие к власти и позволяют дестабилизировать ситуацию. Поэтому, когда речь идет о том, как избежать панических настроений, то в первую очередь стоит обратиться к украинским политикам и попросить их не комментировать то, что лежит в медицинской плоскости. Имейте совесть - у нас в этом году есть гораздо больше шансов избежать политических спекуляций, потому что 2020 год - не год выборов, в отличие от пандемического гриппа, который пришел к нам в 2009 году, когда кто как мог, так и спекулировал. Это подрывает обороноспособность страны”, - сказал Федор Лапий.