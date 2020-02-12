Зараженные коронавирусом украинцы на Diamond Princess в удовлетворительном состоянии, -МИД

У госпитализированного мужчины внешних признаков болезни нет, а женщина чувствует себя как при обычном гриппе.

Состояние двух украинцев, зараженных коронавирусом COVID-19 на блокированном круизном лайнере Diamond Princess, удовлетворительное, с ними поддерживается связь. Об этом сообщает агентство "Укринформ" со ссылкой на комментарий директора Департамента консульской службы МИДа Сергея Погорельцева.

"Состояние и мужчины, и женщины, которые сейчас находятся в больницах Токио, удовлетворительное, они находятся под постоянным наблюдением врачей. С ними поддерживается связь", - сказал Погорельцев.

Он добавил, что у госпитализированного мужчины внешних признаков болезни нет, а женщина чувствует себя как при обычном гриппе.

Напомним, лайнер Diamond Princess закрыли на карантин 4 февраля. Потом стало известно, что на его борту находится 25 украинцев – все члены экипажа. Двое из них заразились вирусом.

По состоянию на сегодня, количество скончавшихся в результате заражения коронавирусом COVID-19 в Китае достигло 1 113 человек. За сутки число погибших увеличилось на 97 человек.

В Китае уже начали тестировать вакцину от коронавируса.