ВОЗ назвала коронавирус угрозой №1

В Китае прогнозируют, что эпидемия достигнет максимума в феврале, а к апрелю может закончиться.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о глобальной угрозе, связанной с коронавирусом COVID-19.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир должен "проснуться и признать этот вражеский вирус врагом общества номер один", пишет Reuters.

Он добавил, что первая вакцина от нового коронавируса может быть готова через 18 месяцев. Однако сейчас эпидемия коронавируса, которая унесла жизни свыше 1000 человек в Китае, "хуже терроризма".

В Китае прогнозируют, что эпидемия достигнет максимума в феврале, а к апрелю может закончиться.

По последним данным, число жертв нового коронавируса в Китае достигло 1017 человек. Общее количество больных превысило 42,7 тысяч человек.

Вирус 2019-nCoV распространился более чем в 20 странах на трех континентах с начала вспышки в городе Ухане в провинции Хубэй в конце декабря 2019 года.