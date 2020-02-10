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Преемница Меркель на посту главы ХДС отказалась стать канцлером

Меркель хочет, чтобы Крамп-Карренбауэр осталась министром обороны.

Преемница Меркель на посту главы ХДС отказалась стать канцлером
Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Фото: EPA/UPG

Председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр отказалась от выдвижения своей кандидатуры на пост канцлера Германии.

Об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на неназванных собеседников в партийных кругах, знакомых с положением дел, передает DW.

По их сведениям, Крамп-Карренбауэр намерена к лету организовать выборы кандидата от ХДС на пост канцлера ФРГ, "подготовить партию к будущему" и затем "покинуть пост председателя" ХДС, который она занимает с декабря 2018 года.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сожалеет о решении Крамп-Карренбауэр.

"Я приняла это решение к сведению, сожалею о нем. Я думаю, что оно далось Аннегрет Крамп-Карренбауэр нелегко. Я благодарю ее за готовность и дальше сопровождать процесс поиска кандидатуры на пост канцлера и дальше в качестве председателя партии", - заявила глава немецкого правительства. 

При этом Меркель хочет, чтобы Крамп-Карренбауэр осталась на министерской должности. Председатель ХДС является министром обороны Германии с июля 2019 года.

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