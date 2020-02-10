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Число зараженных коронавирусом на лайнере Diamond Princess возросло до 130

Ранее сообщалось о 70 случаях заболевания.

Число зараженных коронавирусом на лайнере Diamond Princess возросло до 130
Фото: EPA/UPG

На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в Йокогаме, еще 60 человек заразились коронавирусом, таким образом, общее количество больных достигло - 130.

Об этом сообщает Kyodo News.

"Это означает, что сегодня в Японии есть более 150 подтвержденных случаев (заражения коронавируса, - ред.), в том числе около 130 на Diamond Princess", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 70 случаях заболевания.

Напомним, Япония изолировала круизный лайнер Diamond Princess с почти 4 тыс. пассажиров на борту после того, как у 80-летнего китайца обнаружили инфицирование коронавирусом нового типа 2019-nCoV. Пассажиры и члены экипажа, у которых не обнаружили коронавирус, будут оставаться на корабле минимум 14 дней.

9 февраля сообщалось, что коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины. Его сняли с лайнера и госпитализировали в японскую больницу на карантин.

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