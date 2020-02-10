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На штрафплощадке в Одессе сгорели 20 автомобилей

"Огнем было уничтожено 20 автомобилей, три - повреждены и спасены 150".

На штрафплощадке в Одессе сгорели 20 автомобилей
Фото: od.dsns.gov.ua

В ночь на понедельник на специализированной штрафплощадке временного задержания автомобилей и мототранспорта, расположенной на Тираспольском шоссе в Одессе, сгорели 20 автомобилей.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В 4:27 на место вызова прибыли пожарные спасатели. Они локализовали возгорание в 04:50 и в 5:12 ликвидировали пожар.

"В результате огнем уничтожено 20 автомобилей, три - повреждены и спасены 150 авто. Общая площадь пожара составила 150 м кв. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются", - говорится в сообщении.

Фото: od.dsns.gov.ua

Отмечается, что от ГосЧС к тушению привлекались пять единиц пожарной техники и 21 человек личного состава.

Напомним, ранее полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов "Радио Свобода" во Львове.

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