В ночь на понедельник на специализированной штрафплощадке временного задержания автомобилей и мототранспорта, расположенной на Тираспольском шоссе в Одессе, сгорели 20 автомобилей.
Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
В 4:27 на место вызова прибыли пожарные спасатели. Они локализовали возгорание в 04:50 и в 5:12 ликвидировали пожар.
"В результате огнем уничтожено 20 автомобилей, три - повреждены и спасены 150 авто. Общая площадь пожара составила 150 м кв. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что от ГосЧС к тушению привлекались пять единиц пожарной техники и 21 человек личного состава.
Напомним, ранее полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов "Радио Свобода" во Львове.