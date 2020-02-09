Надвигающийся с Атлантики ураган "Забине" уже достиг севера ФРГ. Немецкая метеослужба в воскресенье, 9 февраля, выпустила почти максимальное (3 степень) предупреждение о штормовой опасности для большей части Германии, передает DW.

По расчетам метеорологов, на самой высокой точки центральной Германии - горе Броккен - скорость ветра в ночь на понедельник может достигнуть 180 км/ч.

Хотя основной удар стихии на большей части Германии ожидается в ночь на понедельник, она уже создала значительные неудобства людям и принесла серьезный экономический урон.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

В ряде федеральных земель в понедельник будут закрыты школы и детские сады.

Авиакомпания Eurowings отменила все вылеты из аэропортов Гамбурга, Берлина, Ганновера, Дортмунда, Дюссельдорфа, Кельна и Штутгарта.

Железнодорожная компания Deutsche Bahn также объявила об отмене рейсов поездов дальнего следования по всей стране. На своей интернет-странице компания предложила всем пассажирам, запланировавшим дальние поездки на период между 9 и 11 февраля, по возможности перенести их на другие дни. В нескольких федеральных землях на западе страны также прекращено движение региональных поездов и пригородных электричек.

Упавшие деревья уже привели к остановкам междугородних и международных поездов. В регионе Эмсланд неподалеку от границы с Нидерландами поезд, шедший из Амстердама в Берлин, въехал в лежащее на путях дерево. По первой информации, никто из 300 пассажиров не пострадал.

Немецкий футбольный союз отменил намеченный на воскресенье матч между командами "Боруссия"(Менхенгладбах) и "Кельн". Решение было принято из-за того, что невозможно гарантировать безопасность болельщиков после матча. Аналогичное решение принято в Англии, где отменен матч между "Манчестер Сити" и "Вест Хэм Юнайтед".

В Великобритании ураган получил название "Киара". Без света остались до 10 тысяч домов. Отменены многие авиарейсы, на многих направлениях приостановлено паромное сообщение. Существует угроза наводнений. Как сообщила авиакомпания British Airways, ее рейс из Нью-Йоркав Лондон благодаря сильному попутному ветру пересек Атлантику за рекордные менее чем пятьчасов.