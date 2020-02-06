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Количество больных коронавирусом в Германии выросло до 11

Все случаи связаны с компанией Webasto. 

Количество больных коронавирусом в Германии выросло до 11
Фото: EPA/UPG

В Германии подтвердили 11 случай заражения коронавирусом, все они были выявлены на федеральной земле Бавария. Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

"Подтвержден еще один случай коронавируса в Баварии. В целом это 11 подтвержденных случаев коронавируса", – говорится в сообщении. 

Новый случай заболевания диагностировали у супруги пациента, у которого коронавирус нашли на прошлой неделе. Также больны оба их ребенка. Семья находится в больнице, болезнь протекает в легкой форме. 

Отмечается, что заболевший мужчина работает в компании Webasto, с которой связаны все случаи заражения в Германии. Ранее в эту компанию с рабочим визитом приезжала их коллега из Китая, которая была заражена 2019-nCoV. 

Напомним, 28 января в Германии в городе Штарнберг зафиксировали случай заболевания "уханским" коронавирусом. В департаменте здравоохранения Баварии добавили, что пациент заразился на рабочем семинаре от китаянки, у которой симптомы проявились уже после возвращения в Китай.

1 февраля коронавирус диагностировали в Испании, пациентом оказался гражданин Германии, который находился в тесном контакте с первым заболевшим. 

В ВОЗ 4 февраля сообщили, что распространение коронавируса 2019-nCoV пока не достигло уровня начала пандемии. 

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