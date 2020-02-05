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На эвакуацию из Уханя согласились 54 украинца, - СМИ

Посольство получило согласие от китайских властей на эвакуацию граждан Украины чартерным рейсом.

На эвакуацию из Уханя согласились 54 украинца, - СМИ
Фото: EPA/UPG

54 украинца, которые находятся в провинции Хубэй, выразили желание быть эвакуированными в Украину.

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на Посольство Украины в Китайской Народной Республике.

На днях посольство получило согласие от китайских властей на эвакуацию наших граждан украинским чартерным рейсом из города Ухань.

"Эвакуация граждан Украины из китайской провинции Хубэй, где действует карантин из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV, состоится "в ближайшие дни"", - говорится в сообщении.

Ранее своих граждан из Уханя эвакуировали, в частности, США, Германия, Франция, Великобритания, Канада, Австралия, Южная Корея, Турция, Египет, Индия и Россия.

Как сообщалось, Кабмин готовит эвакуацию украинцев из Уханя, дата не известна. Людям, которых вывезут из города, предстоит провести две недели на карантине.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук поручил разработать план эвакуации граждан Украины еще 31 января. План должны разработать МИД, ГосЧС, Минобороны и Мининфраструктуры.

Тогда же секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что из Уханя не может выехать 51 человек.

Ранее Украина вывезла своих граждан из южного региона КНР, где не был объявлен карантин. Накануне МАУ выполнила последний рейс из Китая.

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