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У прибывших из Китая пассажиров с ОРВИ не подтвердили подозрение на коронавирус

Подозрение отклонено еще у трех вернувшихся из Китая лиц.

У прибывших из Китая пассажиров с ОРВИ не подтвердили подозрение на коронавирус
Иллюстративное фото
Фото: EPA/UPG

По результатам медицинского осмотра и консультаций двух пациентов, находящихся в Александровской больнице Киева, не было установлено подозрения на инфекцию, вызванную 2019-nCoV.

Лабораторные исследования продолжаются для установления этиологии, сообщает пресс-служба Минздрава.

Также отклонено подозрение еще у трех вернувшихся из Китая лиц. Им поставлен диагноз "аденовирусная инфекция".

Как сообщалось, 2 февраля в аэропорт "Борисполь" обратились два пассажира из-за подозрения на заболевание коронавирусом 2019-nCoV. Они были госпитализированы в в Александровскую больницу. По результатам исследований им установлен диагноз ОРВИ.

Напомним, ранее Кабинет министров утвердил план против распространения на территории Украины нового китайского коронавируса.

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